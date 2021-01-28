اليوم ..إجازة رسمية بالبنوك المصرية

الخميس 28/يناير/2021 - 09:49 ص
طارق عامل محافظ البنك المركزي
طارق عامل محافظ البنك المركزي
الفجر الاقتصادي

 

تغلق البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري تعاملاتها أمام  الجمهور، بموجب قرار صادر من البنك المركزي.

 

وأعلن البنك المركزي المصري، في قرار موجه إلى البنوك أن يوم الخميس 28 يناير 2018، سوف يكون إجازة رسمية  للاحتفال بأعياد الشرطة 25 يناير.

 

وكان من المقرر أن تكون الاجازة الرسمية لاحتفالات عيد الشرطة يوم الأحد الماضي، ولكن هناك قرار رسمي من رئيس الوزراء بترحيل جميع الأجازات والعطل الرسمية في الدولة لتكون يوم الخميس إذا تزامن حدوثها في يوم غير  هذا اليوم.

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