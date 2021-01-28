أسعار اليورو مقابل الجنيه اليوم الخميس 28-1-2021

الخميس 28/يناير/2021 - 09:36 ص
سعر اليورو
سعر اليورو
الفجر الاقتصادي

 أستقرت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم  الخميس 28  -1-2021، حيث سجلت في المتوسط 18.95 للشراء، 19.08 جنيه للبيع، في الوقت التى شهدت فيه جميع البنوك في مصر اغلاق لاجازة رسمية بسب أحتفالات عيد الشرطة.

 

أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم  الأربعاء 27 -1-2021 :

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى:

 19.04 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع. 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.94 جنيه للشراء .

19.12 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر:

18.94 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.01 جنيه للشراء .

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك عودة:

18.96 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في  المصرف المتحد :

19.04 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر ايران :

19.05 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع.

صندوق النقد الدولى يخفض توقعاته لمنطقة اليورو :

خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للعام 2021 في منطقة اليورو  بسبب انتعاش وباء كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق الناتجة عنه.

 

ويتوقع صندوق النقد الآن انتعاشًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,2 في المئة، أو أقل بنقطة مئوية من أرقام أكتوبر الماضي، وبعيدا عن نسبة 5,1 في المئة المتوقعة في الولايات المتحدة.

 

أضاف أنه من المتوقع أن تسجل ألمانيا نموا بنسبة 3,5 في المئة (-0,7 نقطة) وفرنسا 5,5 في المئة (-0,5 نقطة) وإيطاليا 3 في المئة (-2,2 نقطة) وإسبانيا 5,9 في المئة (-1,3 نقطة) والمملكة المتحدة 4,5 في المئة (-1,4 نقطة).

 

 

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