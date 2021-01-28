فريق منظمة الصحة العالمية يبدأ التحقيقات في إقليم وهان الصيني حول منشأ كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 09:42 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

بدأ فريق منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، التحقيقات في إقليم وهان الصيني حول منشأ فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

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