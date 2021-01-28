يوسف وائل نور :"محظوظ إن شاركت في عمل ناجح مثل جمال الحريم" (خاص)

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يُشارك الفنان الشاب يوسف وائل نور في مسلسل "جمال الحريم" الذي يُعرض حاليًا عبر قناة "DMC"، وهو من تأليف سوسن عامر، و إخراج منال الصيفى، وإنتاج شركة سينرجي.



وقال يوسف وائل نور في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "جمال الحريم" هو أنه كان يُريد في العمل مع المخرجة منال الصيفي، بالإضافة إلى أن دور "شريف" الذي يقدمه خلال الأحداث جديدًا عليه ولم يقدمه من قبل، مُشيرًا إلى أنه يعتبر نفسه محظوظًا بالمشاركة في عمل ناجح مثل "جمال الحريم".



وأعرب يوسف وائل نور عن سعادته الكبيرة بالعمل مع المخرجة منال الصيفي في "جمال الحريم"، مُضيفًا :"أستاذة منال الصيفي الواحد لما بيشوفها وبيقعد معاها بيبقى مستمتع جدًا، وإن اشتغل معاها دي حاجة كبيرة أوي ليا".



وأكد يوسف وائل نور أن سبب تفاعل الجمهور الدائم مع المسلسل يعود إلى أنه نوع مختلف عما تعودوا على رؤيته، مُضيفًا :"جمال الحريم عامل ضجة كبيرة جدًا؛ لإنه نوع مختلف الناس كلها بتحاول تدور عليه من خلال أفلام أو مسلسلات أجنبية، الحمد لله إن أستاذة منال الصيفي فتحت لنا الفرصة إن يبقى الشكل ده موجود في الأعمال المصرية، وأعتقد إنه بعد المسلسل ده هيتعمل أفلام ومسلسلات رعب كتيرة جدًا".



وأوضح يوسف أن ردود الأفعال التي تلقاها على دور" شريف" رائعة، فلقد تلقى واتصالات عديدة من قبل زملائه و الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي يخبرونه فيها على إعجابهم الشديد بالدور الذي قدمه، ضاحكًا :" كذا حد كان بيتكلم إن هتحط في قايمة الـbad boy بسبب شريف".



وأشار يوسف وائل نور إلى أنه دائمًا يلجأ لاستشارة والدته الفنانة أميرة العايدي ومدرب التمثيل الخاص به وأصدقائه المقربين في الأعمال المعروضة عليه، موضحًا أن موافقته على الأعمال الفنية تعود لطبيعة الدور، فإذا أعجب به وشعر أنه سيقدمه بشكل مختلف فلا يتردد في الموافقة عليه.



"جمال الحريم" بطولة نور، خالد سليم، دينا فؤاد، صلاح عبد الله، أشرف مصيلحي، حازم سمير، ايهاب فهمي، أمير شاهين، أميرة العايدي، يوسف وائل نور، علاء عرفة.