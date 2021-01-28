بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

أرسل مسئولو الأهلي قائمة الفريق الأحمر النهائية المشاركة في مونديال الأندية والمقرر إقامته في فبراير القادم بقطر.





وضمت القائمة النهائية كل من :





وكشف المصدر عن ال23 لاعبا التي اشتملت عليهم القائمة النهائية للمونديال، وتضم كلا من:





محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وياسر إبراهيم وأحمند رمضان بيكهام وبدر بانون وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني وعمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة ومحمود عبد المنعم كهربا وجونيور أجايي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومروان محسن ووالتر بواليا ومحمد شريف.

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وخرج من القائمة الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيدا مدافعا الفريق لوجهة نظر فنية.





ويستعد الأهلي للسفر للدوحة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي وخالد مرتجي المنسق العام للرحلة وعضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بالمارد الأحمر ونائبه أشرف عمر وحنان الزيني مدير إدارة التراخيص والعلاقات الخارجية، ورئيس اللجنة الطبية بالفريق الدكتور محمد شوقى، بالإضافة إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وال30 لاعبا من بينهم وليد سليمان رغم أن تأكد عدم مشاركته بسبب الإصابة.