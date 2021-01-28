مورينيو يلمح لاقتراب رحيل نجم توتنهام

الخميس 28/يناير/2021 - 08:35 ص
بوابة الفجر
وكالات

قال مدرب توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو، إنه لا يتوقع رحيل ديلي آلي عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في يناير (كانون الثاني) الحالي.

وشارك لاعب إنجلترا في 4 مباريات فقط في الدوري هذا الموسم منها 3 مرات كاحتياطي ووجه مورينيو انتقادات في عدة مناسبات للاعب البالغ عمره 24 عاماً.

وربطت وسائل إعلام بريطانية بين آلي وباريس سان جيرمان الذي يتولى تدريبه مدربه السابق ماوريسيو بوكيتينو لكن مورينيو لا يعتقد إمكانية حدوث ذلك.

وأبلغ مورينيو الصحافيين: "أتوقع (استمراره) وأنا أقول ذلك منذ بداية فترة الانتقالات الشتوية، لا أتوقع رحيل أو مجيء أي لاعب".

وأضاف: "اقتربنا من نهاية فترة لانتقالات، لا أعتقد أنه سيحدث أي شيء لكن الأمور ما زالت مفتوحة، كرة القدم هي كرة القدم وفترة الانتقالات ما زالت قائمة وفي بعض الأحيان تحدث بعض الأمور غير المتوقعة لكني لا أرى إمكانية حدوث ذلك".

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