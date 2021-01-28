أسعار الدينار الكويتي اليوم الخميس 28-1-2021

الخميس 28/يناير/2021 - 08:50 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
الفجر الاقتصادي

واصلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم  الخميس 28 -1-2021 ، المحافظة على مستويتها السعرية أمام الجنيه المصري بجميع البنوك، وقد بلغ سعر صرفها  في المتوسط 51.66 جنيه للشراء 52 جنيه للبيع، حيث تشهد جميع البنوك العاملة في مصر اغلاق بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

 

 

 

 

أسعار الدينار الكويتي  مقابل الجنيه المصري اليوم  الخميس 28-1-2021:

 

سعر الدينار الكويتي الدولار في البنك المركزي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

 

سعر  الدينار الكويتي في بنك عودة: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

 

سعر  الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

 

سعر  الدينار الكويتي  في البنك المصري الخليجي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

 

سعر  الدينار الكويتي في بنك التعير والاسكان: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

 

سعر  الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

 

سعر  الدينار الكويتي في الممصرف المتحد:51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

 

سعر  الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

 

سعر  الدينار الكويتي في البنك الأهلى اليوناني بمصر51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

 

سعر  الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصري :51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

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