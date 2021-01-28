محمود حجازي ينشر صورة جديدة مع مينا مسعود عبر "إنستجرام"

الخميس 28/يناير/2021 - 07:39 ص
بوابة الفجر
خطف الفنان محمود حجازي الأنظار في أحدث ظهور له برفقة الفنان العالمي مينا مسعود.


وشارك حجازي منذ قليل جمهوره ومحبيه بصورة جديدة تجمعه مع الفنان العالمي مينا مسعود، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه ومن أبرز التعليقات "ربنا يحميكم ويخليكم لبعض".


وعلق حجازي على الصورة وكتب: فيلم "في عز الضهر" قريبا".


يذكر أن آخر أعمال محمود حجازى هو مسلسل لما كنّا صغيرين خلال رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎


"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

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