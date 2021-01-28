مدير بطولة العالم لليد يشيد بمستوى منتخب مصر





أكد حسين لبيب مدير بطولة العالم لليد، أن الجميع فخور باللاعبين في مباراة الدنمارك والاداء الذي ظهر عليهم والرغبة في الفوز.





وقال لبيب في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن منتخب اليد قدم بطولة تاريخية مباريات قوية خارج توقعات الجميع.





وأضاف، أنه فخور بالفريق للانه يضم مجموعة من الاجيال مؤكدا أن البطولة القادمة سوف يحتل الفريق مركز افضل.





وتابع، أن لا يوجد شخص يتوقع ان يقدم المنتخب الوطني مباراة قوية امام الدنمارك.



