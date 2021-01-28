مدرب سموحة يعلق على احتمالية ضم لاعب الزمالك





يرى احمد صالح المدرب العام لفريق سموحة، ان مصطفى فتحي اضافة كبيرة للفريق السكندري.





وقال صالح لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشىة صدى البلد: "تحدث معي احمد سامي لكي انضم معه لجهاز سموحة وبالفعل رحبت، سبق وان عملت معه بنادي النجوم.





وأشار، بأن طموح سموحة المربع الذهبي وان هذا طموح مشروع للفريق السكندري.





وانتقل بالحديث عن مصطفى فتحي قائلأ: محظوظين بضم لاعب بهذه الامكانيات، لاعب سوبر ولديه حلول هجوميه ومثل اضافة كبيرة لسموحة.





وعن حسام حسن قال: لاعب كبير ويتدرب بشكل قوي ولديه طموح بأن ينتقل للاهلي او الزمالك او يحترف وبالطبع يسعى بكل قوة ليكون ضمن كتيبة منتخب مصر.





وعن اقتراب رحيله قال: هذا الملف يخص فرج عامر مع احمد سامي وانا لا اتدخل فيه.



