مدرب سموحة يصدم نجم الزمالك السابق









يرى احمد صالح المدرب العام لفريق سموحة، أن عودة أيمن حفني للزمالك لن تكون مفيدة على حد قوله.





وقال صالح لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشىة صدى البلد: حفني كان متواجدا في الزمالك قبل ذلك و"قصر في حق نفسه"، فماذا يضيف حاليا؟َ!





وأردف: اذا كان وجوده مفيد اهلا به وان لم يقدم شيئا فعلينا ان لا نتعامل بالعاطفة.



