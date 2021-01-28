ميدو: رئيس نادي مارسيليا معجب بأداء منتخب مصر لليد

الخميس 28/يناير/2021 - 07:34 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن جاك هنري إيرود رئيس نادي مارسيليا الفرنسي، أبدى إعجابه الشديد بأداء المنتخب المصري الأول لكرة اليد.

وكان منتخب مصر الأول لكرة اليد خرج من بطولة كأس العالم، أمام نظيره الدنمارك، مساء أمس الأربعاء، من دور ربع النهائي.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "رئيس مارسيليا تحدث معي وأشاد بأداء لاعبي منتخب مصر لليد".

وأكد ميدو أن لاعبو منتخب مصر لكرة اليد مقاتلين، وقدموا مباراة مشرفة أمام الدنمارك يستحقون عليها تحية جميع المصريين.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدافع سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 9 ساعات

سر دخول أحمد فتحى غرفة الأهلى عقب لقاء بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يحسم مصير عودة الساحر إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة في الأهلي بسبب نجم الفريق قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ يوم

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يوم

عاجل.. الصحة: وفاة 48 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

الإعلان عن صفقات الإسماعيلي الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية في قطر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات

الرئيس السيسي: تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد بعد الأداء المشرف أمام الدنمارك

منذ حوالي 11 ساعة

رمضان صبحي يحسم مصيره مع بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على الفارق بين ديون ريال مدريد وبرشلونة بسبب كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

ثورة من نجم الزمالك على باتشيكو

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 م

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

05:00 م

أزمة في الأهلي بسبب نجم الفريق قبل مونديال الأندية

04:27 ص

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

05:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات