ميدو: رئيس نادي مارسيليا معجب بأداء منتخب مصر لليد













أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن جاك هنري إيرود رئيس نادي مارسيليا الفرنسي، أبدى إعجابه الشديد بأداء المنتخب المصري الأول لكرة اليد.





وكان منتخب مصر الأول لكرة اليد خرج من بطولة كأس العالم، أمام نظيره الدنمارك، مساء أمس الأربعاء، من دور ربع النهائي.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "رئيس مارسيليا تحدث معي وأشاد بأداء لاعبي منتخب مصر لليد".



