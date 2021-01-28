نجم تشيلسي مرشح للإنضمام إلى برشلونة

الخميس 28/يناير/2021 - 07:26 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أحد نجوم تشيلسي الإنجليزي دخل دائرة اهتمامات برشلونة الإسباني من أجل تدعيم الدفاع في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة يسعى لتدعيم مركز الظهير الأيسر الذي يمتلك فيه حاليا كلا من جوردي ألبا الذي يشارك بشكل أساسي وجونيور فيربو الذي لم يقدم آداءًا مقنعًا وبات قريبًا من الرحيل.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ماركوس ألونسو نجم تشيلسي أصبح من المرشحين للعب في صفوف الفريق الكتالوني.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ألونسو البالغ من العمر 30 عامًا خرج من حسابات الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني السابق للبلوز في الموسم الحالي وكان هناك اتجاه لرحيله في يناير الحالي قبل إقالة المدير الفني الإنجليزي وقدوم المدير الفني الألماني توماس توخيل بديلا له.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سينتظر معرفة موقف ألونسو من المشاركة مع توخيل قبل تحديد مدى إمكانية التعاقد مع النجم الإسباني في هذا العمر.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تقارير صحفية كانت قد تحدثت مؤخرا أيضا عن رغبة البلوجرانا في التعاقد مع لويس جايا البالغ من العمر 25 عامًا نجم فالنسيا الإسباني الذي يعتبر من الأفضل في مركزه بإسبانيا حاليا.

أخبار تهمك

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدافع سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة في الأهلي بسبب نجم الفريق قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

الإعلان عن صفقات الإسماعيلي الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يوم

سر دخول أحمد فتحى غرفة الأهلى عقب لقاء بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة: وفاة 48 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره مع بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية في قطر

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على الفارق بين ديون ريال مدريد وبرشلونة بسبب كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

الرئيس السيسي: تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد بعد الأداء المشرف أمام الدنمارك

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يحسم مصير عودة الساحر إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 15 ساعة

ثورة من نجم الزمالك على باتشيكو

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 م

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

05:00 م

أزمة في الأهلي بسبب نجم الفريق قبل مونديال الأندية

04:27 ص

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

05:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات