نجم تشيلسي مرشح للإنضمام إلى برشلونة





ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أحد نجوم تشيلسي الإنجليزي دخل دائرة اهتمامات برشلونة الإسباني من أجل تدعيم الدفاع في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة يسعى لتدعيم مركز الظهير الأيسر الذي يمتلك فيه حاليا كلا من جوردي ألبا الذي يشارك بشكل أساسي وجونيور فيربو الذي لم يقدم آداءًا مقنعًا وبات قريبًا من الرحيل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ماركوس ألونسو نجم تشيلسي أصبح من المرشحين للعب في صفوف الفريق الكتالوني.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ألونسو البالغ من العمر 30 عامًا خرج من حسابات الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني السابق للبلوز في الموسم الحالي وكان هناك اتجاه لرحيله في يناير الحالي قبل إقالة المدير الفني الإنجليزي وقدوم المدير الفني الألماني توماس توخيل بديلا له.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سينتظر معرفة موقف ألونسو من المشاركة مع توخيل قبل تحديد مدى إمكانية التعاقد مع النجم الإسباني في هذا العمر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تقارير صحفية كانت قد تحدثت مؤخرا أيضا عن رغبة البلوجرانا في التعاقد مع لويس جايا البالغ من العمر 25 عامًا نجم فالنسيا الإسباني الذي يعتبر من الأفضل في مركزه بإسبانيا حاليا.



