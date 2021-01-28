تعرف على رد فعل عمرو دياب على الخلاف الذي حدث على أغنيته "شكراً" بين رامي صبري وعزيز الشافعي وتامر حسين

الخميس 28/يناير/2021 - 05:59 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي



كشف الملحن عزيز الشاغي ، عن موقف الهضبة عمرو دياب من الخلاف الذي حدث بينه هو وتامر حسين مع الفنان رامي صبري ، بسبب اغنية "شكراً" .


وقال عزيز الشافعي في تصريحات صحفية :" الهضبة عمرو دياب، لم يعلق على الأمر ولم يتحدث عنه بالرغم من ان الخلاف على أغنية خاصة به وهي أغنية "شكرًا".


علق الفنان رامي صبري على أزمته مع الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأنهى الخلافات التي كانت بينهم.



حيث كتب رامي صبري قائلاُ:" تامر حسين عشرة كبيرة ونجاحات كتير أوي...وعزيز الشافعي عزيز وغالي..كان سوء تفاهم وعدى.. حصل خير "، وحاز المنشور على الكثير من الاعجابات.

وكان قد توعد الشاعر الغنائي تامر حسين المطرب رامي صبري،  باللجوء للقضاء بعد اعتباره رد رامى صبرى، عبر إنستجرام غير لائق، حيث قال الأخير: "كلمنى الأستاذ هانى شاكر والأستاذ مدحت العدل اليوم وكل الاحترام لهم، وحاضر هنسى اللى فات.. بس لو حصل أى تجاوز مرة تانية على أى قناة أو أى مكان على السوشيال ميديا من الشاعر والملحن سيتم رفع دعوة قضائية ضده، اللهم بلغت اللهم فاشهد".


ورد تامر حسين عبر حسابه بإنستجرام" قائلًا: "عرفتوا مين بيغير الواقع وبيعكس الصورة، وبيصغر الناس المحترمة الكبيرة اللى اتوسطوله عشان غلطان ومتجاوز وقليل الحيلة"

وأكد: "الجمهور المحترم عرف فرق الُرقى والعقليات شوفتوا الكبر والجهل بالقانون، عرفتوا كل ما الموضوع يتقفل مين اللى عايز يستغله للأسوأ ومصمم ع الخساير".

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