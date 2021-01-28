سمية الخشاب تكشف عن تجربتها في برنامج "The Masked Singer- إنت مين؟"

الخميس 28/يناير/2021 - 05:42 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
نشرت الفنانة سمية الخشاب، فيديو جديد لها عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


و كانت سمية فى الفيديو بعدما أزالت قناع شهرزاد من وجهها ، فى البرنامج العالمي بصيغته العربية "The Masked Singer- إنت مين؟" المذا ع على قناة "MBC مصر". 


وكانت سمية تقول في الفيديو :" كانت تجربة كانت حلوة جدا و سعدت جدا بيها و بشكر قناة mbc مصر على هذا البرنامج الجميل، و كل فريق العمل و كل من ساهم فى نجاح البرنامج".


وأستكملت سمية حديثها قائلة :"سعدت بشخصية شهرزاد و شعرت من كثرت تعلق# بها بانها شخصية حقيقية و التجربة اسعدتني".


ويعرض برنامج "‪The Masked Singer‬- إنت مين؟" على "‪MBC‬ مصر"، كل أربعاء الساعة 8:30 مساءً.

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