باتشيكو يطلب التعاقد مع حسام حسن وباسم مرسي

الخميس 28/يناير/2021 - 05:35 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب التعاقد مع حسام حسن لاعب سموحة، بالإضافة إلى باسم مرسي لتعويض رحيل مصطفي محمد مهاجم الأبيض.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن هناك اتجاه قوي داخل نادي الزمالك لتلبية طلبات باتشيكو بالتعاقد مع حسام حسن وباسم مرسي.

ويرغب مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الاحتراف الخارجي، لذا يبحث الزمالك عن بديل للاعب.

وكشف أنه تم عرض جون انطوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على باتشيكو إلا أنه رفض ذلك.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات.

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