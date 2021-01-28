عاجل.. وفاة "مغني المترو" سيد أنور

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توفى اليوم المطرب سيد أنور، المُلقب بمغني "المترو" وذلك خلال الساعات القليلة الماضية .





قام الفنان إبراهيم عبدالقادر بإعللن وفاته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، وقال :"" "لبقاء لله صديقي الغالي وأخي الخلوق، المطرب سيد انور في ذمة الله، أتمنى الدعاء له بظاهر الغيب وقراءة الفاتحة" .





شارك سيد أنور خلال فترة التسعينات من القرن الماضي بسبب قيام الفنان أحمد زكي بتجسيد شخصيته في فيلم هيستريا.







