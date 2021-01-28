عاجل.. وفاة "مغني المترو" سيد أنور
الخميس 28/يناير/2021 - 05:23 ص
نادين نجدي
توفى اليوم المطرب سيد أنور، المُلقب بمغني "المترو" وذلك خلال الساعات القليلة الماضية .
قام الفنان إبراهيم عبدالقادر بإعللن وفاته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، وقال :"" "لبقاء لله صديقي الغالي وأخي الخلوق، المطرب سيد انور في ذمة الله، أتمنى الدعاء له بظاهر الغيب وقراءة الفاتحة" .
شارك سيد أنور خلال فترة التسعينات من القرن الماضي بسبب قيام الفنان أحمد زكي بتجسيد شخصيته في فيلم هيستريا.
قام الفنان إبراهيم عبدالقادر بإعللن وفاته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، وقال :"" "لبقاء لله صديقي الغالي وأخي الخلوق، المطرب سيد انور في ذمة الله، أتمنى الدعاء له بظاهر الغيب وقراءة الفاتحة" .
شارك سيد أنور خلال فترة التسعينات من القرن الماضي بسبب قيام الفنان أحمد زكي بتجسيد شخصيته في فيلم هيستريا.