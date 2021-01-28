"مصباح علاء الدين" لـ محمد رمضان تقترب من الـ 5 مليون مشاهدة

الخميس 28/يناير/2021 - 05:09 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي



طرح الفنان محمد رمضان، أغنيته الجديدة "مصباح علاء الدين" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


وحققت الأغنية نسب مشاهدات كبيرة فور طرحها، حيث تخطت الـ 4.5 مليون مشاهدة، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي وألحان محمد يحيى، وتوزيع ديزل، ووسام عبد المنعم، وإخراج محمد سلامة، ويوجد صوت طفل صغيريغني معه في بداية الأغنية.


وتقول كلمات الأغنية :"من صغرى كنت شايف.. وأنا بلمس النجوم.. ولا عمرى كنت خايف.. كل أما أقع بقوم.. وحلمت بالبطولة.. جايلك يا صفوف يا أولى.. وآدى حلم الطفولة.. أهو اتحقق فى يوم، ماكانش ليا واسطة.. مادعكتش الفانوس.. بالعكس حلمت حلم.. كان رؤية مش كابوس.. والناس الطيبين.. واقفين مستجدعين.. هما ودعوة أمى.. مصباح علاء الدين.. من تحت الصفر بدأت سبقت طلعت طفيت النجوم.. أعدائى يكتروا يختفوا يظهروا مافرقش معايا الهجوم.. لما أنا مش فارق معاك.. والناس كلها وياك.. اسأل عيلتك تقولك.. بنشوفه من وراك".



وفي سياق متصل، يواصل الفنان محمد رمضان، في الفترة الحالية تصوير مسلسله الجديد "موسى"، المقرر عرضه في السباق الدرامي الرمضاني القادم لعام 2021.

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