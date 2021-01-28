"اليوتيوبر" أحمد حسن يكشف عن حقيقة تعرضه للاستدراج والتصوير في أوضاع مخلة (فيديو)

نشر "اليوتيوبر" المعروف أحمد حسن، مقطع فيديو قبل قليل، نفى فيه تعرضه للاستدراج والنصب والتصوير في أوضاع مخلة، كما زعمت بعض التقارير الصحفية.





وأكد "حسن"، في الفيديو أنه كان يلعب الكرة مع أصدقائه، وفوجئ بالأخبار التي تزعم استدراجه، مشددًا على أنه سيتقدم ببلاغ ضد هذه المواقع، وأنه لم يحدث له أي شيء مما قيل في الأخبار.



