"اليوتيوبر" أحمد حسن يكشف عن حقيقة تعرضه للاستدراج والتصوير في أوضاع مخلة (فيديو)

الخميس 28/يناير/2021 - 04:49 ص
أحمد حسن وزينب
أحمد حسن وزينب
نشر "اليوتيوبر" المعروف أحمد حسن، مقطع فيديو قبل قليل، نفى فيه تعرضه للاستدراج والنصب والتصوير في أوضاع مخلة، كما زعمت بعض التقارير الصحفية.

وأكد "حسن"، في الفيديو أنه كان يلعب الكرة مع أصدقائه، وفوجئ بالأخبار التي تزعم استدراجه، مشددًا على أنه سيتقدم ببلاغ ضد هذه المواقع، وأنه لم يحدث له أي شيء مما قيل في الأخبار.

يذكر، أن بعض المواقع نشرت أخبارًا بشأن تعرض "يوتيوبر" شهير للنصب والاستدراج والتصوير في أوضاع مخلة، وتضاربت الأسماء الواردة في التقارير الصحفية، وبعضها نسب الواقعة إلى اليويتوبر "أحمد حسن"، صاحب الفيديوهات المعروفة بـ"أحمد حسن وزينب"، إلا أن الأخير نفى كل ذلك.

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اليوتيوبر احمد حسن احمد حسن وزينب احمد حسن

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