القبض على المتهمين باستدراج "يوتيوبر" شهير وتصويره في أوضاع مخلة

الخميس 28/يناير/2021 - 04:38 ص
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في القبض على المتهمين باستدراج شاب يعمل (يوتيوبر) وتصويره في أوضاع مخلة فضلا عن إجباره على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة حدائق الأهرام غرب المحافظة وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بتلقيه بلاغًا من شاب يتهم سيدة بنصب كمين له بالاتفاق مع آخرين بسبب خلافات سابقة بينهما.

وشكل اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم لكشف ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبيها.

تحريات الرائد محمد بهاء رئيس مباحث نقطة الرماية توصلت إلى صحة البلاغ، وأن المشكو في حقها استدرجت الشاب الذي يعمل في مجال إعداد مقاطع ترفيهية عبر موقع "يوتيوب" وتطبيق "تيك توك".

وبينت التحريات أنه فوجئ لدى حضوره بتواجد آخرين أجبروه على توقيع إيصالات أمانة فضلا عن تصويره في أوضاع مخلة لتهديده حال إبلاغ الشرطة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية برئاسة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم من ضبط المتهمة الرئيسية التي أقرت بصحة التحريات وأرشدت عن باقي المتهمين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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