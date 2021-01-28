أزمة في الأهلي بسبب نجم الفريق قبل مونديال الأندية

الخميس 28/يناير/2021 - 04:27 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم



كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن وجود أزمة داخل النادي الأهلي بسبب وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى قطر يوم الجمعة المقبل، لملاقاة الدحيل القطري في ربع نهائي المسابقة، يوم الرابع من شهر فبراير المقبل.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "وليد سليمان تواصل اليوم مع الطبيب الخاص به وقال له أنه تعافى من إصابته، وجاهز للمشاركة مع الفريق".

وتابع، "وليد سليمان غير مقتنع بقرار استبعاده من قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية، ويرى أن من حقه الانضمام لقائمة الفريق، خاصة أنه سليم ولا يعاني من شيء".

وواصل، "الأهلي عرض على وليد سليمان السفر مع الفريق إلى قطر، ولكن دون أن ينضم لقائمة الفريق بكأس العالم للأندية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مونديال الأدية النادى الاهلي الدوري الاهلي

أخبار تهمك

رمضان صبحي يحسم مصيره مع بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

سر دخول أحمد فتحى غرفة الأهلى عقب لقاء بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على الفارق بين ديون ريال مدريد وبرشلونة بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: وفاة 48 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدافع سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يحسم مصير عودة الساحر إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

ثورة من نجم الزمالك على باتشيكو

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية في قطر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يوم

الرئيس السيسي: تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد بعد الأداء المشرف أمام الدنمارك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 11 ساعة

نجم بايرن ميونخ يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

الإعلان عن صفقات الإسماعيلي الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ميدو يتوقع خروج الأهلي من بطولة إفريقيا في هذه الحالة

ميدو يكشف عن وجهة عصام الحضري المقبلة

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

وليد سليمان مهدد بعدم اللحاق بكأس العالم للأندية بسبب الإصابة

ميدو: بادجي لا يليق بالأهلي ومن تعاقد مع ديانج معلم

الأهلي يُجهز مفاجأة سعيدة لوليد سليمان.. تعرف عليها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 م

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

05:00 م

عاجل.. الصحة: وفاة 48 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدافع سيراميكا كليوباترا

11:01 م

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

05:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات