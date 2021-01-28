هنا الزاهد: فخورة بالعمل مع مينا مسعود وأتمنى الفيلم يعجب الجمهور

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نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .





وكانت هنا في الصورة برفقة الفنان مينا مسعود، وعلقت على الصورة قائلة:" فخورة بالعمل مع مينا مسعود ومبسوطة أني بشارك العالمي مينا مسعود في فيلم جديد.. إن شاء يعجبكم".





وكانت هذه الصورة آثناء المؤتمر الصحفي الذي أقام أمس، لفيلم " عز الضهر" وحضر أبطال العمل كلاً من الفنانة هنا الزاهد ومينا مسعود ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي وإيهاب فهمي، والمؤلف كريم سرور، إضافة إلى المخرج مرقس عادل.





وشاركت هنا الزاهد في أول تقديم تليفزيوني لها عن طريق برنامج "هزر فزر" ووهو برنامج كوميدي ترفيهي يتم فيه استضافة عدد من النجوم.





يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة" والذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب.