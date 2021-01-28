هنا الزاهد: فخورة بالعمل مع مينا مسعود وأتمنى الفيلم يعجب الجمهور

الخميس 28/يناير/2021 - 02:55 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .


وكانت هنا في الصورة برفقة الفنان مينا مسعود، وعلقت على الصورة قائلة:" فخورة بالعمل مع مينا مسعود ومبسوطة أني بشارك العالمي مينا مسعود في فيلم جديد.. إن شاء يعجبكم".


وكانت هذه الصورة آثناء المؤتمر الصحفي الذي أقام أمس، لفيلم " عز الضهر" وحضر أبطال العمل كلاً من الفنانة هنا الزاهد ومينا مسعود ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي وإيهاب فهمي، والمؤلف كريم سرور، إضافة إلى المخرج مرقس عادل.


وشاركت هنا الزاهد في أول تقديم تليفزيوني لها عن طريق برنامج "هزر فزر" ووهو برنامج كوميدي ترفيهي يتم فيه استضافة عدد من النجوم.


يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة" والذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب.

أخبار تهمك

تعليق جديد من الزمالك بشأن رحيل مصطفى محمد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية في قطر

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره مع بيراميدز

منذ ساعتين

سر دخول أحمد فتحى غرفة الأهلى عقب لقاء بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على الفارق بين ديون ريال مدريد وبرشلونة بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم بايرن ميونخ يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 10 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدافع سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يوم

عاجل.. الصحة: وفاة 48 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يحسم مصير عودة الساحر إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الرئيس السيسي: تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد بعد الأداء المشرف أمام الدنمارك

منذ حوالي 6 ساعات

الإعلان عن صفقات الإسماعيلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 م

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

عاجل.. الصحة: وفاة 48 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

05:00 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدافع سيراميكا كليوباترا

11:01 م

تعرف على الفارق بين ديون ريال مدريد وبرشلونة بسبب كورونا

09:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات