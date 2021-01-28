عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين تشكيلات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس (فيديو)

أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بسماع أصوات اشتباكات وسط طرابلس في ليبيا.





من جانبها، نشرت قناة الغد الفضائية، مقطع فيديو للاشتباكات، وقالت إنه يتم باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين تشكيلات تابعة لحكومة الوفاق وسط العاصمة الليبية طرابلس.



