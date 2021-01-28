زيزي عادل تفاجئ جمهورها بطرح أغنية "خد هنا اقولك"

الخميس 28/يناير/2021 - 02:40 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


طرحت الفنانة زيزي عادل، أغنيتها الجديدة "خد هنا اقولك" اليوم،  عبر القناه الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


وتقول كلمات الأغنية: "خد هنا اقولك بقى ولعلمك مش طالبه بقى خصام .. بص بص هقولك انا بقيت ضلك وحياتك بقى يلا قوام خد .. مين قال ان انا بقى 100 100..في بعادك انا خسيت النص .. مالف وراك انا مستويه هو البعيد بقى مش بيحس .. رد رد عليا واهدى شويه انا قلبي بقى في نار .. شفت انا جايه وماده ايديه مش مستاهله تقول أعذار".


الأغنية من كلمات: زيزي عادل و احمد برازيلى، والحان: زيزي عادل و احمد برازيلى، وتوزيع ومكس وماستر: وسام عبد المنعم، وجيتار: مصطفى نصر، ومن البوم "كتالوج الست"



قدمت الفنانة زيزي عادل منذ بدايتها الفنية أغاني منفردة، بجانب ثلاث ألبومات غنائية هم "واحدة طيبة" في عام "2007" وكان من إنتاج شركة روتانا.

وبعد عامان بالتحديد في عام "2009" قدمت ألبوم "وعد عليا" الذي حقق نجاح واسع المدي، وكان من إنتاج شركة روتانا أيضاً.

ثم عادت لتقديم أخر ألبوماتها الغنائية الذي حمل اسم "أنا أنثي"، ولةن تم إنتاجه بواسطة شركة عالم الفن ومزيكا، وحقق نجاحاً كبيراً.

أغنية "واحدة تانية"

قامت المطربة زيزي عادل بتصوير أغنية "واحدة تانية" علي طريقة الفيديو كليب وحققت مسب مشاهدة مرتفعة علي موقع اليوتيوب.

حيث حازت هذه الأغنية علي نجاح كبير، وتم إنتاجافي شكل فيديو كليب بواسطة شركة روتانا، الفيديو كليب من إخراج محمد السعيد.

أغاني فيديو كليب

قدمن الفنانة زيزي عادل خلال مشوارها الفني عدداً من الأغنيات المميزة التي شجعتها لتقديمها في شكل فيديو كليب من أبرزها هذه الأغنيات.

أغنية حب مش محسوب عليا وإخراجها بواسطة المخرج طارق رفعت، وأغنية وعد عليا للمخرج وليد محمود، وأغنية شايلاهالك للمخرج جاكوب لامبز، وأغنية عيوبه كتير للمخرج جاكوب لامبز، مستغربة ومحتاجة وجود راجل أيضاً للمخرج جاكوب لامبز

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