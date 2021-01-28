المخرج محمود بومبو لـ"الفجر الفني" أستعد لتصوير "أصحاب زمان".. ويكشف تفاصيل الأغنية

الخميس 28/يناير/2021 - 02:24 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
كشف المخرج محمود بومبو، عن الأعمال الجديدة التي يستعد لها خلال الفترة القادمة، وعن تفاصيل هذه الأعمال وموعد طرحها.


وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قال بومبو: "أستعد لطرح فيديو كليب جديد يُسمى "أصحاب زمان" ، لشريهان شوقت ، شرين عبدون ، والأغنية من كلمات : مؤمن، الحان : عمر انور، توزيع : اسلام الحسن ، انتاج : جو ميوزيك - دبي، إخراجي " .



يذكر أن آخر أعمال بومبو فيديو كليب أغنية "عم الإتيكيت" للفنان محمد شاهين، وحققت نجاحاً كبيراً فور طرحها عبر موقع "يوتيوب" ، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، ومدير تصوير محمود بومبو، وإخراج محمد عبد النبي.


وتقول كلمات الفيديو كليب : عم الاتيكيت..بحبك..بحبك..أكتر من حب عنتر لعبلة أنا حبيت..وأكتر من حب روميو يا حبيبى بقى لچوليت تعرف بحبك ليه..يا حبيبى و قد إيه..يا حبيبى وقد إيه قد البحر و سمكاته..قد موبايلي و رناته..قد القلب و دقاته..بحبك أنا..قد الشعر و كلماته..قد الدش و قنواته قد الأب و خنقاته..قد نجوم السما.."عم الاتيكيت" دلوعة البيت و جماله ديناميت ميت فُل عليه.

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