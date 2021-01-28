موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

الخميس 28/يناير/2021 - 02:10 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Ali Shihata 

يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً على نظيره توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى فريق يورجن كلوب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام توتنهام، لتعويض سلسلة الخيبات المتتالية، والتي كان آخرها تعرضه لهزيمتين متتاليتين في البريميرليج أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، ثم الهزيمة أمام بيرنلي بذات النتيجة، إلى جانب إقصاءه من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على يد غريمه التقليدي مانشستر بونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعلى الجانب الأخر يدخل توتنهام اللقاء بمعنويات مرتفعة؛ بعدما حقق فوزا كاسحا على فريق وايكومب واندررز، بأربعة أهداف مقابل هدف في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أيام قليلة من فوزه على شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية للدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينتش.

ويحتل ليفربول المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 34 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة عن فريق توتنهام صاحب المركز السادس.

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