موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

الخميس 28/يناير/2021 - 02:07 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فريق مصر المقاصة، اليوم الخميس على ملعب بترو سبورت في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مواجهة الزمالك ومصر المقاصة في السابعة والنصف مساءً، وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 1.

ويحتل الفارس الابيض المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، حيث فاز في ست لقاءات، وتعادل في مباراتين، ولم يخسر حتي الآن، وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الجولة الرابعة.

بينما يتواجد المقاصة في المركز السابع برصيد 13 نقطة من 8 مباريات، بعدما انتصر في أربع مواجهات، وتعادل في لقاء وحيد، وتلقي ثلاثة هزائم، وله مباراة مؤجلة ضد الإتحاد السكندري من الجولة التاسعة.

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