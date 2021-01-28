موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فريق مصر المقاصة، اليوم الخميس على ملعب بترو سبورت في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.





وتنطلق مواجهة الزمالك ومصر المقاصة في السابعة والنصف مساءً، وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 1.





ويحتل الفارس الابيض المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، حيث فاز في ست لقاءات، وتعادل في مباراتين، ولم يخسر حتي الآن، وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الجولة الرابعة.



