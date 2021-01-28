البرلمان يكشف توقيت انتهاء جائحة كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 08:35 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

كشف النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، موعد انتهاء جائحة كورونا، قائلًا: "العام المقبل لن يكون هناك كورونا بفضل التطعيم".

وأضاف "حاتم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"،، أن الدول الأوروبية تريد أن تقوم بتطعيم شعوبها أولا باللقاح ضد كورونا، مضيفا أن اللقاح الصيني سينوفارم آمن تماما ويحمي من الالتهاب الرئوي وتصبح الإصابة بكورونا عادية جدا مثل الإنفلونزا الموسمية، كما أن لقاح استرازينيكا درجة أمانة تفوق الـ90%.

وتابع أنه نهاية الشهر الجاري ستكون نهاية الموجة الثانية من كورونا، مشددا على ضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

وأكمل: «الأعداد التي تدخل المستشفيات نتيجة الإصابة بكورونا انخفضت بشكل كبير»، مؤكدا أن اللقاحات لا تقدم 100% وقاية.

وأردف أنه لم يثبت وجود سلالات جديدة لكورونا في مصر، مضيفا أن سلالة كورونا في بريطانيا والبرازيل لم تظهر في مصر.

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