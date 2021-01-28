بعد سنوات من الفشل.. هل ألقت جماعة الإخوان بنفسها إلى الهاوية؟

10 سنوات مرت على ثورة ٢٥ يناير في مصر، والتي وحاول الإخوان استغلال أحلام وطموح الشباب في التغيير وتطلعهم لمستقبل أفضل للوصول إلى الحكم، إلا أن الثورة لم تكن بداية انطلاق لهم كما خططوا بل كانت بداية النهاية لتنظيم متطرف كان يسعى للاستيلاء على الحكم.





فبعد سبع سنوات من سقوط حكم الإخوان ، ما زالت الجماعة في مصر في حالة انهيار، ويعلق الإسلاميون آمالهم على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.





ويعتقد الخبراء أن مغامرات الإسلام السياسي في العقد الماضي من غير المرجح أن تروق لواشنطن هذه المرة ، لا سيما بالنظر إلى صلات الإخوان المشبوهة بالعنف المزعزع للاستقرار في سيناء وأماكن أخرى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.





انهيار الإخوان في مصر

وبحلول ذكرى الثورة العاشرة تسعى الجماعة جاهده لزعزعة استقرار النظام السياسي في مصر من خلال إثارة الغضب والادعاء بأن مصر تفتقر إلى الحريات السياسية وزيادة الأسعار في البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة "آرب ويكلي" الدولية.





ورغم أن الثورة قامت لتحقيق أحلام وطموحات ملايين الشباب في مصر إلا أنها فتحت الباب أمام مشاكل اقتصادية غير مسبوقة.





وسمحت الانتفاضة للإسلاميين ، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين ، بالارتقاء سياسياً، وفازت الجماعة بأغلبية مقاعد البرلمان وأصبح مرشحها محمد مرسي رئيسا.





ومع ذلك ، أدى سوء الإدارة السياسية والاقتصادية إلى ظهور موجة ثورية أخرى في منتصف عام 2013.





وقد حظي هذا الإجراء بدعم الجيش المصري، الذي وفر الحماية للمتظاهرين المناهضين للإخوان.





منذ ذلك الحين ، حاولت جماعة الإخوان المسلمين ، التي تحظى بدعم كبير من تركيا ، العودة إلى السلطة ،من خلال شن حرب إعلامية ضد السيسي، وتم الاشتباه في تورطها في أعمال عنف متطرفة.





محاولات بائسة

وبحسب الصحيفة، فإن الجماعة مطاردة ومشتتة الآن في مصر، ما جعلها تدعي أنها ترى "ثورة جديدة" مزعومة في مصر وقال طلعت فهمي المتحدث الرسمي باسمها في إسطنبول "لا ظلم يمكن أن يدوم إلى الأبد.".





وتجاهل فهمي، إخفاقات وفشل الإخوان الذي أدى إلى إثارة الشارع المصري ضد حكمهم. وانتهى حكم مرسي الذي لم يدم طويلاً بالإطاحة به عام 2013 بانتفاضة جماهيرية كما سُجن كبار قادة جماعة الإخوان وآلاف أعضائها أو فروا إلى تركيا التي وفرت لهم اللجوء والدعم السياسي.





وفي الوقت نفسه ، واصلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، حليفتا مصر ، تجريم جماعة الإخوان المسلمين باعتبارهم إرهابيين ، مما أدى إلى تعميق الخلاف مع أنقرة.





ويرى المحللون أن محاولات الإخوان المزعومة للعودة لا تقابلها حقائق على الأرض.











