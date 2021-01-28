بإطلالة حمراء ..ريا أبي راشد تبهر جمهورها





ويغطي" سكووب" الأحداث السينمائية المهمة والحفلات الفنية، والمهرجانات العربية والعالمية وعروض الأزياء حول العالم، وينفرد "سكووب" دائما بلقاءات خاصة مع المشاهير وأكبر النجوم العالميين، أمثال توم كروز ونيكول كيدمان وجيم كاري وشاروخان وويل سميث وجينيفر لوبيز وغيرهما من نجوم هوليوود.

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، مجموعة من الصور لها عبر صفحتها الرسيمة، بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .وكانت ريا في الصور ترتدي فستان احمر اللون قصير، وارتدت ليجن أسود اللون وحذاء أسود أيضاً، وحازت إطلالتها على الكثير من الاعجابات.يذكر ان ريا أبي راشد تقوم بتقديم برنامج "سكوب وز ريا" وهو أهم البرامج الفنية التي تعرضها شاشة إم بي سي 2، بدأ عرضه على شاشة إم بي سي 2 منذ عام 2005، ويدخل البرنامج في موسمه السابع ليكمل مسيرة نجاحه التي حققها على مدار السنوات الماضية، في عرض ومتابعة أهم الأحداث السينمائية والفنية على الساحة العربية والعالمية.