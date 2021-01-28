بإطلالة حمراء ..ريا أبي راشد تبهر جمهورها

الخميس 28/يناير/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، مجموعة من الصور لها عبر صفحتها الرسيمة، بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .



وكانت ريا في الصور ترتدي فستان احمر اللون قصير، وارتدت ليجن أسود اللون وحذاء أسود أيضاً، وحازت إطلالتها على الكثير من الاعجابات.


يذكر ان ريا أبي راشد تقوم بتقديم برنامج "سكوب وز ريا" وهو أهم البرامج الفنية التي تعرضها شاشة إم بي سي 2، بدأ عرضه على شاشة إم بي سي 2 منذ عام 2005، ويدخل البرنامج في موسمه السابع ليكمل مسيرة نجاحه التي حققها على مدار السنوات الماضية، في عرض ومتابعة أهم الأحداث السينمائية والفنية على الساحة العربية والعالمية.


ويغطي" سكووب" الأحداث السينمائية المهمة والحفلات الفنية، والمهرجانات العربية والعالمية وعروض الأزياء حول العالم، وينفرد "سكووب" دائما بلقاءات خاصة مع المشاهير وأكبر النجوم العالميين، أمثال توم كروز ونيكول كيدمان وجيم كاري وشاروخان وويل سميث وجينيفر لوبيز وغيرهما من نجوم هوليوود.

أخبار تهمك

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية في قطر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على الفارق بين ديون ريال مدريد وبرشلونة بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ يوم

رمضان صبحي يحسم مصيره مع بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة: وفاة 48 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يوم

الإعلان عن صفقات الإسماعيلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. محامي عباس أبوالحسن يكشف تفاصيل التعدي عليه من طبيب الأسنان

منذ ساعة

لجنة مكافحة كورونا تكشف أسباب انخفاض الإصابات (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدافع سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق جديد من الزمالك بشأن رحيل مصطفى محمد

منذ أقل من ساعتين

سر دخول أحمد فتحى غرفة الأهلى عقب لقاء بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

نجم بايرن ميونخ يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 م

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

عاجل.. الصحة: وفاة 48 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

05:00 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدافع سيراميكا كليوباترا

11:01 م

تعرف على الفارق بين ديون ريال مدريد وبرشلونة بسبب كورونا

09:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات