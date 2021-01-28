رمضان صبحي يحسم مصيره مع بيراميدز

الخميس 28/يناير/2021 - 01:27 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
 


أكد الإعلامي إسلام صادق أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز، أصبح قريبا من الرحيل عن صفوف فريقه نهاية الموسم الجاري.

وقال صادق فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "رمضان صبحي يفكر فى الرحيل عن بيراميدز بنهاية الموسم الجاري حال عدم حصوله على بطولة مع الفريق سواء محلية أو الكونفيدرالية الأفريقية وهذا السبب المعلن".

وأضاف: "السبب الثاني الغير معلن وهو الراتب الكبير الذي يحصل عليه رمضان صبحي تسبب فى أزمة كبيرة بين لاعبي بيراميز وهو الأمر الذي عجل برحيله".

وتعادل بيراميدز سلبا مع الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الدفاع الجوي في عاشر جولات الدورى العام.

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