مدير مستشفى المنصورة يكشف تفاصيل إنقاذ حياة مريض ابتلع سكينا (فيديو)

الخميس 28/يناير/2021 - 07:17 ص
السكين المستخرجة
السكين المستخرجة
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أحمد حشيش، مدير مستشفى المنصورة الدولي الذي أنقذ حياة مريض بلع سكينًا، إن المريض تحدث بأنه أبتلع سكينة تبلع 28 سنتيمترا خطئًا أثناء تناوله الفاكهة،وهذا الأمر غير منطقي، معقبًا: "واضح ان هذا الشخص كان يجرب فقرة ساحر، وقام بتقليد الامر، بس حظه حلو إن السكينة لم تدخل المعدة بسيفها".

وتابع "حشيش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن المريض ذهب إلى المستشفى وتحدث بانه أبتلع السكينة، وبعد إجراء الإشاعات، وجد ان داخل بطنه سكينة، لافتَا إلى أنه تم استخراج السكنية من خلال عملية جراحية، وحالته الآن مستقرة.

ولفت إلى أنه تم استخرج السكينة من خلال فتحة لاتزيد عن 3 سم بالقرب من فم المعدة، معقبًا: "حظ المريض أن سيف السكينة لم يقطع أي شيء من المعدة، المريض واعي وغير مريض نفسيًا".

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