موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

الخميس 28/يناير/2021 - 01:12 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام



يلتقي فريق تشيلسي، مع نظيره بيرنلي، يوم الأحد 31 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وستقام المباراة بين تشيلويل وبيرنلي في الساعة الثانية عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد تعادل فريق تشيلسي مع ولفرهامبتون بالأمس، بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج. 

وكانت مباراة ولفرهامبتون هى الأولى للألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الجديد، خلفا للمدرب السابق فرانك لامبارد.

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