استشاري مناعة: أدوات التجميل في المولات تنقل عدوى كورونا (فيديو)

الخميس 28/يناير/2021 - 07:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري مناعة، إن مستحضرات التجميل التي تجرب في المولات والمحلات قد تنقل فيروس كورونا والكثير من الفيروسات الاخرى.

وشددت "عبدالوهاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، على ضرورة الذهاب إلى الكوافير بكافة أدوات التجميل الشخصية لمنع الإصابة بفيروس كورونا أو غيره من الفيروسات.

ولفتت إلى أن العدسات المجهولة التي تباع بالمحلات قد تصيب بقرحة في القرنية، وهذا الأمر خطير للغاية، معقبًا: " القرنية نعمة من ربنا، وإحنا بنجرحها عشان نلون عينينا بألوان مختلفة من خلال العدسات المجهولة"

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