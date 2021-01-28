التيلجراف: مصر الأفضل سياحيًا والأقل إصابة

الخميس 28/يناير/2021 - 05:35 ص
ارشيفية
ارشيفية
حسام زيدان
نشرت جريدة التليجراف البريطانية تقريرًا إيجابيًا عن مصر أشارت خلاله إلى أنها تعتبر كأفضل الواجهات السياحية التي يمكن السفر إليها بعد رفع سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة، وأنها من الدول التي حققت انخفاضاً بالغاً في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار كاتب هذا التقرير إلى تجربة زيارته الفريدة لمصر، حيث تشعر فيها بالدفء والترحاب وبها كافة سبل الراحة، مؤكدا على أن مصر تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل جيد.

وأضاف أن مصر بها أماكن أثرية كثيرة وفريدة وغير مزدحمة، وفنادق فاخرة، بالإضافة إلى أنها تتمتع بشواطئ مشمسة ومياه صافية ومناظر طبيعية خلابة.

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كورونا الاجراءات الاحترازيه

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