شديد البرودة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 28 يناير 2021، حيث جاءت التفاصيل كالتالي:





طقس الخميس نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الخميس ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

- صقيع على المزورعات في وسط سيناء.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية) على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة صباحًا قد تكون غزيرة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية) على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- رفح- العريش) على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء.





الوصف الفني لخرائط الطقس: