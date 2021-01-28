"شكراً للأبطال شرفتونا " بهذه الكلمات مصطفى شعبان يدعم منتخب مصر لكرة اليد





يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل "أبو جبل" وشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم.





وقرر فريق عمل مسلسل "عش الدبابير" الذى يقوم ببطولته النجمان مصطفى شعبان وعمرو سعد السفر الى لبنان بعد اسبوعين تقريبا للبدء فى تصوير أولى مشاهد العمل هناك والتي تستمر لمدة أسبوعين تقريبا.





وانضمت مؤخرا الفنان دلال عبد العزيز الى قائمة النجوم المشاركين في العمل والذى من المقرر ان يتم عرضه فى رمضان المقبل.



نشر الفنان مصطفى شعبان منشور جديد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاحتماعي "فيسبوك" ، وكان فيه يدعم منتخب مصر لكرة اليد، بعد هزيمته اليوم.وكتب شعبان :" هاردلك لمنتخب مصر لكرة اليد، شكراً للأبطال شرفتونا" ، وحاز المنشور على الكثير من الاعجابات.