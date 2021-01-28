الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس.. وتحذر من هذه الظواهر

الخميس 28/يناير/2021 - 08:32 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس 28 يناير 2021، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها على "فيسبوك".

طقس الخميس نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- صقيع على المزورعات في وسط سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية) على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة صباحًا قد تكون غزيرة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية) على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- رفح- العريش) على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود منخفض جوي على شمال البلاد على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس.. وتحذر من هذه الظواهر
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس.. وتحذر من هذه الظواهر

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