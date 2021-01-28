قريباً.. الإعلان عن البلد المستضيف لمباريات دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا

أنهى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كافة استعداداته لإنهاء ملف تحديد الملاعب التي ستستضيف مباريات دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعد اعتماد اللعب بطريقة التجمع بشكل رسمي نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي لازالت تقف أمام إقامة البطولة دون تجمع.

وأكد مصدر آسيوي، أنه سيتم إرسال استمارات طلبات استضافة دور المجموعات من المسابقة، لكافة الاتحادات المشاركة يوم الجمعة القادم، حيث سيتم منحهم مهلة لمدة أسبوعين لتقديم الطلبات المشروطة بتطبيق المعايير الصحية العالمية قبل إعلان الاتحادات المستضيفة نهاية شهر فبراير (شباط) المقبل.

وأجريت اليوم قرعة دوري الابطال في مقر الاتحاد القاري بكوالالمبور، حيث سيشارك ولأول مرة أربعون فريقاً بالبطولة تتوزع على خمس مجموعات لمنطقة الغرب وخمس مجموعات لمنطقة الشرق.