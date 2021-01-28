العثور على أنثى دولفين نافقة وفي حالة تعفن بشواطئ الغردقة

عثرت محميات البحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر كمال مدير اليوم الأربعاء على أنثى دولفين نافقة بمنطقة عش الملاحة على بعد ٣٥ كيلومترًا شمال شواطئ الغردقة في حالة تعفن وتحلل شديده ويرجح اصطدامه برفاس أحد المراكب وتم تشكيل فريق فحص من أساتذة المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة لتحديد سبب النفوق وإعداد تقرير.





كان تلقى الدكتور محمود عبدالراضي مدير المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة بلاغ من محميات البحر الأحمر بالعثور على أنثى دولفين نافقة بمنطقه غير مأهولة بالسكان تبعد ٣٥ كم شمال شواطئ مدينة الغردقة كم طوله ٢ متر أنثى وفي حاله تعفن وتحلل شديده، ويرجح اصطدامه برفاس أحد المراكب.





وعلى الفور قرر "عبدالراضي"، بتشكيل فريق الفحص بالتنسيق بين المعهد القومي لعلوم البحار ومحميات البحر الأحمر مكون من كلا من دكتور أشرف صديق محمد - معهد علوم البحار بالغردقة ودكتور ياسين عبد المقصود أحمد - معهد علوم البحار بالغردقة ودكتور احمد على مصطفى - جهاز شؤون البيئة.



