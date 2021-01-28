تضامن الإسكندرية: توفير مسكن لأسرة تحتمي بماسورة صرف بالشارع
الخميس 28/يناير/2021 - 07:20 ص
محمد رجب - دينا حسن
قالت الدكتورة ماجدة جلاله، مديرة مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية، أنه بالإشارة إلى ما تم نشره عن الحالة الإنسانية لأسرة تحتمى بماسورة كبيرة بالشارع وتتخذها مأوى لها، تم عمل التدخلات اللأزمة نحو الحالة.
وأضافت لـ"الفجر"، أنه بالتعاون مع المجتمع المدني قامت جمعية خليك إيجابي بالتحرك والعمل على تلبية الاحتياج العاجل لهذه الأسرة لمسكن بالتعاون مع فاعل خير الذي استأجر شقة للأسرة مع العمل على توفير الضروريات اللازمة لهم.
وأشارت أنه جارى العمل على تقديم الخدمات الضمانية للأسرة، مع استمرار التعاون مع المجتمع المدني لحماية هذه الأسرة ودعمها اجتماعيا اقتصاديا وصحيا.
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