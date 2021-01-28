الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق

الخميس 28/يناير/2021 - 12:08 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
كشف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، عن جاهزية لاعب الوسط أكرم توفيق للمشاركة فى بطولة مونديال كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها فى الدوحة من 4 حتى 11 فيراير القادم.

وجاءت مسحة فيروس كورونا الخاصة بأكرم توفيق سلبية، ليكون جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وغاب أكرم عن آخر مواجهات الأهلي في الدوري أمام بيراميدز أول أمس الثلاثاء، بسبب الشكوك فى إصابته بفيروس كورونا، وعاد مسحته مرة أخرى التي جاءت سلبية.

يذكر ان الأهلي يسافر إلى قطر غدًا الجمعة، لخوض منافسات مونديال الأندية بصفته بطل أفريقيا، والذى ينطلق 4 فبراير بمواجهة الدحيل القطرى.

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