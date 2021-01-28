وزير الشباب والرياضة: منتخب كرة اليد رفع طموحنا بأداء بطولي
الخميس 28/يناير/2021 - 12:59 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تعليقا على خروج المنتخب المصري لكرة اليد من بطولة كأس العالم، قائلًا: "المنتخب المصري لكرة اليد رفع طموحنا بأداء بطولي".
وتابع "صبحي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "وصولنا لأفضل 8 منتخبات في العالم إنجاز حقيقي".
وأضاف وزير شباب والرياضة،: "ما قاله رئيس الجمهورية لمنتخب اليد رسالة إلى شباب مصر".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا