وزير الشباب والرياضة: منتخب كرة اليد رفع طموحنا بأداء بطولي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تعليقا على خروج المنتخب المصري لكرة اليد من بطولة كأس العالم، قائلًا: "المنتخب المصري لكرة اليد رفع طموحنا بأداء بطولي".





وتابع "صبحي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "وصولنا لأفضل 8 منتخبات في العالم إنجاز حقيقي".



