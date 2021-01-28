يوفنتوس يسحق سبال برباعية نظيفة في كأس إيطاليا

حجز يوفنتوس مقعده بجدارة في المربع الذهبي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه الكبير 4 - صفر على سبال اليوم الأربعاء في دور الثمانية للبطولة والذي شهد أيضا فوز أتالانتا على لاتسيو 3 - 2 .





ولم يجد يوفنتوس صعوبة كبيرة في الفوز على سبال، الذي ينشط هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية بإيطاليا ، حيث تغلب عليه برباعية نظيفة ولحق بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي للبطولة. ويلتقي يوفنتوس في المربع الذهبي فريق انتر ميلان الذي تغلب على جاره ميلان 2 - 1 يوم الثلاثاء في أولى مباريات دور الثمانية للبطولة.







