يوفنتوس يسحق سبال برباعية نظيفة في كأس إيطاليا

الخميس 28/يناير/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
وكالات
حجز يوفنتوس مقعده بجدارة في المربع الذهبي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه الكبير 4 - صفر على سبال اليوم الأربعاء في دور الثمانية للبطولة والذي شهد أيضا فوز أتالانتا على لاتسيو 3 - 2 .

ولم يجد يوفنتوس صعوبة كبيرة في الفوز على سبال، الذي ينشط هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية بإيطاليا ، حيث تغلب عليه برباعية نظيفة ولحق بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي للبطولة. ويلتقي يوفنتوس في المربع الذهبي فريق انتر ميلان الذي تغلب على جاره ميلان 2 - 1 يوم الثلاثاء في أولى مباريات دور الثمانية للبطولة.


وأنهى يوفنتوس الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما ألفارو موراتا وجانلوكا فرابوتا في الدقيقتين 16 من ضربة جزاء و33. وعزز الفريق انتصاره في الشوط الثاني بهدفين آخرين سجلهما ديان كولوسيفسكي وفيدريكو كييزا في الدقيقتين 78 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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