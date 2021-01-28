يوسف الحسيني: تطوير الريف المصري هو أهم الأحداث منذ عام 1973

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن تطوير بحيرة المنزلة التي تبلغ مساحتها 250 الف فدان كان مشروعًا مهولًا على حد تعبيره، معقبةً: "بحيرة المنزلة كانت بتموت، وتم إحيائها بأمر الله أولًا، ثم بأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي".





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن مشروع تطوير الريف المصري الذي يستفيد منه 58مليون مصري من أهم المشروعات التي حدثت منذ عام 1973 حتى اليوم، معقبًا: "احنا بنغيير في حياة عشرات الملايين من المصريين إلى الأفضل"



