الشيخ أسامة الأزهري يبكي أثناء رثائه للدكتورة عبلة الكحلاوي

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أبدى الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، علامات التأثر الشديدة في حديثه عن رحيل الدكتورة عبلة الكحلاوي.



وظهرت علامات البكاء في عيون الشيخ الأزهري في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "هي كانت نموذج مصري أصيل، وطاقة روحية كبيرة وتشربت حقيقة معاني الدين من والدها مداح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم".



وأضاف "بلغني أنها في أواخر أيامها أرادت أن أدعو لها وأن أكلمها، وكنت أحاول مع الأطباء أن أجد طريقة لأذهب إليها وأبلغها رسالتها بأنها ستكون كويسة وزي الفل، ولكن رفضت وقالت لا متجوش واكتفوا بالدعاء حتى لو تسجلوا الدعاء بصوتكم".



وتابع " كانت يدنا على قلوبنا إلا أن فوجئنا بالخبر الأليم، وماما عبلة ممن بكيت بحرقة، وكنت أظن أن الدموع قد جفت ولكن بستحضارها مرة أخرى يبدو أنها لم تجف، وفور علمي عرضت على أسرتها أن أقوم بصلاة الغائب عليها وتفاجئت بأن طلبي كان وصية الراحلة بأنها شرفتني بصلاة الغائب عليها".



واستطرد "عندما تعلم أنك أنت كنت في بالها وهي على أعتاب الآخرة، كان موقف مؤثر جدًا وكنت أحد من تلامذتها ومحبيها وجمعتنا مواقف كثيرة، كانت أمي بعد أمي لا أنسى الأيام والساعات التي تشرفت بها بالتواصل معها".