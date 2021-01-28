مدير مستشفى المنصورة الدولي يكشف تطورات حالة الشاب الذي ابتلع "سكينة المطبخ"
الخميس 28/يناير/2021 - 01:15 ص
شيماء حسن
كشف أحمد حشيش، مدير مستشفى المنصورة الدولي، تطورات الحالة الصحية للشاب الذي قام بابتلاع سكينة المطبخ أثناء تناوله الطعام.
وقال "حشيش" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي: "جاء الشاب واعي ومدرك في العشرينات وأبلغ الدكاترة أنه بلع سكينة، واتعمل له أشعة وأثبت وجود جسم غريب طوله حوالي 27 سم".
وأضاف: "واضح انه كان بيقلد حاجة لأنه حاططها بالمقبض البلاستيكي وهو اللي حماه، والدكاترة قامت بتخديره وفتح فتح صغيرة عند فم المعدة حوالي 3 سم وطلعوا السكينة وحالته الآن مستقرة ومتوقع خروجه خلال يومين أو ثلاثة، والفريق الطبي كان مكون من 3 جراحين و2 أطباء للتخدير وطاقم التمريض".
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