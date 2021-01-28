مدير مستشفى المنصورة الدولي يكشف تطورات حالة الشاب الذي ابتلع "سكينة المطبخ"

كشف أحمد حشيش، مدير مستشفى المنصورة الدولي، تطورات الحالة الصحية للشاب الذي قام بابتلاع سكينة المطبخ أثناء تناوله الطعام.





وقال "حشيش" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي: "جاء الشاب واعي ومدرك في العشرينات وأبلغ الدكاترة أنه بلع سكينة، واتعمل له أشعة وأثبت وجود جسم غريب طوله حوالي 27 سم".



