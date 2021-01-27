بالصور.. حضور أبطال فيلم "في عز الظهر" المؤتمر الصحفي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه، تصوير ياسمين عليوة


عقد مساء اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفي لفيلم "في عز الظهر" بحضور أبطال الفيلم، وأبرزهم المؤلف كريم سرور، والمخرج مرقص عادل والنجم مينا مسعود، هنا الزاهد، محمود حجازى، محمد على سعد، ميرنا نور الدين، وإيهاب فهمي.

حيث تحدث النجم مينا مسعود عن تفاصيل مشاركة لأول عمل مصري، وتحضيراته للشخصية بالتنسيق مع مخرج العمل والمنتج.

ومن المقرر بدأ تصوير أول مشاهد فيلم " في عز الظهر" خلال أيام قليلة بعد الانتهاء من التحضيرات اللازمة لبدء انطلاق التصوير.

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