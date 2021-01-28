"واقعة غريبة".. شاب يبتلع "سكينة المطبخ".. شاهد التفاصيل

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كشف الدكتور إيهاب الدسوقي، استشاري الجراحة بمستشفى المنصورة الدولي حقيقة إنقاذ شاب ابتلع سكينة المطبخ أثناء تناول الطعام.



وقال "الدسوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة": "عندما جاء الشاب قال أنه ابتلع سكينة أثناء تناول الطعام وقمنا بعمل أشعة واكتشفنا وجود جزءً من السكينة".



وأضاف "كنا نظن أنها الشفرة أو الجزء المعدني للسكينة أو جزء منها مكسور، لأن الأشعة لا تظهر الجزء الخشبي للسكينة، وقمنا بعمل جراحة وفتح للمعدة وفوجئنا بالسكينة كاملة، ويبدو أنها اتبلعت من الجهة المعاكسة لذلك لم تسبب في إصابة بالبلعوم وحالته الآن مستقرة وتم توجيه الجهات الشرطية المعنية لمعرفة ملابسات بلعها".



