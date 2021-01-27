"نشرة حوادث الفجر".. رجل يعذب زوجته حتى الموت وسقوط سيدة من القطار

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





"تعذيب..ضرب..موت"، مشاهد قاسية عاشها الطفلين الصغيرين " سمير وفاطمة" عندما شاهدوا والدهما يتعدى بالضرب على والدتهم، ولكن كان يقفا صامتين لا حول ولا قوة لهم، لا يستطيعوا أن يستعطفا والدهما أن يكف عن تعذيبها وضربها، خوفًا لينالوا نصيب من ذلك التعذيب، ولكن ليس فقط الأم التي تُعذب وتضرب على يد زوجها، ولكن كان الأطفال لهم أيضًا نصيب من رحلة العذاب على يد عديم الرحمة والإنسانية.





لقيت سيدة مصرعها إثر سقوطها من أحد القطارات، بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، خلال الشهر الحالي من العام الجديد في 17دعوي مقامة لنظرها، وحكمت المحكمة بقبول البعض بينما قضت برفض الأخر، ولعل من أهم هذة الأحكام ما يلي.





قال الدكتور سمير صبري المحامي، بأن الدعوي المطالبة بتقييد الفنانة شريهان كانت مقامة بالفعل من فترة سابقة، وصدر فيها حكمًا برفض الطعن، وذلك لعدم قيدها في جداول نقابة المحامين.



